فيديو: روان بن حسين في الحجر المنزلي نجحت في مهمة فشلت فيها خمس سنوات

اكدت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين أنها كانت تعيش في الخارج حيث كانت تتابع دراستها، وانها حاولت خلال سفرها وعلى مدى خمس سنوات تعلم مهارات الطبخ وفشلت. وقالت إن الحجر المنزلي دفعها إلى الدخول للمطبخ، حيث بدأت بتعلم الطبخ. ونشرت فيديو لها من المطبخ وهي تقوم بإعداد طبق صيني. وكانت روان قد نشرت قبل ايام على صفحتها على انستقرام، فيديو تحدثت فيه عن فوائد الكورونا، منها أنه خفف التلوث الأمر الذي عرضها للانتقاد، من قبل اشخاص راوا أنه لا يجوز التلميح إلى اي ايجابية لفايروس اصاب مئات الآلاف وقتل عشرات الآلاف وتسبب بخراب اهم الاقتصادات وعطل حياة البشر، بينما تفهم البعض محاولة روان بث طاقة إيجابية في هذا الجحيم. Advertisements إقرئي ايضًا: أغاني الحجر المنزلي ودعوة النجوم للبقاء في المنزل صور وفيديوهات: هكذا تقضي ميريام فارس وقتها بالحجر المنزلي

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