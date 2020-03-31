باسل خياط مغني وراقص للمرة الأولى في «النحات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري باسل خياط، تفاصيل عمله في مسلسل “النحات”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

باسل خياط، قال خلال تصريحاته لبرنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية “mbc 4”، إنه يقدم شخصية جديدة عليه وهو مغني وراقص كما أن لغة جسده في العمل مختلفة تمامًا عن أي شخصية أداها.

كما تحدث عن مشاركته مع الفنانة أمل بوشوشة للمرة الثالثة بعد مسلسلي “العراب، والإخوة”، مؤكدًا أن المشاهد التي تجمعه بها قوية وستنال إعجاب المشاهد.

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وعن تكرار التعاون بينهما أكد أنه يستهويه الممثل الذي يستعد لدوره جيدًا ولا يتهاون فيه، ويكون محضر جيدًا للدور، مؤكدًا أن طاقم فريق العمل بداية من المخرج والفنيين كلهم لديهم رغبة كبيرة في تقديم عمل مميز ومؤثر.

مسلسل “النحّات” من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وإنتاج شركة isee media للمنتج إياد الخزوز .

كما يشارك باسل خياط في تصوير عمل جديد يعرض خارج السباق الرمضاني يحمل اسم “عهد الدم”، وتدور أحداث العمل حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم و التحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية “سليم” ونادين حسين، تقدم شخصية “مايا”، والمسلسل دراما بوليسية تشويقية.

وكان أخر أعمال باسل خياط، مسلسل “الكاتب” وعرض العام الماضي، وشارك في بطولته دانييلا رحمة،ندى أبو فرحات، نقولا دانيال جبريال يمين غبريال يمين فادي أبو سمرة ، وأخرون، إخراج رامى حنا.