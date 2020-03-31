نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هددت الفنانة المصرية نادية الجندي، باللجوء للقضاء وذلك بعد انتشار العديد من التصريحات على لسانها وذلك عبر صفحات تحمل اسمها على موقع “فيس بوك”.

نادية الجندي، قالت في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “ليس لدي أي صفحات علي الفيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي”.

وأضافت: “فورعودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها، وليس لدي علي مواقع التواصل الاجتماعي غير صفحه “الإنستجرام” دي وصفحة “تويتر” الموثقة”.

Advertisements

وتابعت: “أي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكذب والإفتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكراً للجميع”.

من ناحية أخرى توقف تصوير مسلسل “سكر زيادة”، والذي يجمع الفنانات نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، عن التصوير، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، إذ إن معظم مشاهد العمل يتم تصويرها في بيروت.

مسلسل “سكر زيادة” مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، وغيرهم.