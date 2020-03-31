الحجر المنزلي يفجر موهبة هيفاء وهبي في المطبخ.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فترة الحجر المنزلي قد شجع الكثير من المشاهير على اظهار مواهبهم المنزلية، كما يحرص عدد من النجوم على مشاركة محبيهم بتفاصيل حياتهم اليومية عبر فيديوهات طريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن أنشطتهم الفنية، وأيضاً تشجيعاً لهم على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كانت من أبرز النجمات التي دعت متابعيها على التزام منازلهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد فاجأت محبيها بمقطع فيديو كشفت فيه عن موهبتها في الطبخ، حيث جهزت قوالب الكيك بالشوكولاته، وشاركت متابعيها طريقة اعدادها خطوة بخطوة.

من ناحية أخرى، توقف تصوير مسلسل «أسود فاتح» للنجمة اللبنانية بشكل مؤقت، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، وذلك على الرغم من التزام فريق العمل طوال فترة التصوير الأخيرة باتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومن المنتظر استئناف التصوير مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تنافس هيفاء بالعمل في المارثون الرمضاني المقبل.

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مسلسل «أسود فاتح»، من بطولة هيفاء وهبي إلى جانب شريف سلامة، وأحمد فهمي، وروجينا، وصبري فواز، ومعتصم النهار، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، ونبيل نور الدين، وأحمد الشامي، ومحمد الصاوي، وعمر السعيد، وحسام الجندي، وميرا العدل ، ورامي الطمباري، وحسن عيد، ومصطفى يوسف، ولاشينة لاشين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

«نساء من ذهب»، هو ثاني الأعمال الرمضانية الذي ستظهر فيه هيفاء كضيفة شرف، وهو من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

هيفاء تنتظر أيضاً طرح فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.