لحث المواطنين على عدم الخروج.. شرطي يرتدي "فيروس كورونا"

ارتدى شرطي هندي خوذه على شكل فيروس كورونا في بادرة منه لحث المواطنين على المكوث في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الإغلاق.

راجيش بابو مفتش الشرطة من ولاية تشيناي ارتدى الخوذة المصممة على شكل فيروس كورونا أثناء تواجده في الدورية لتحذير المواطنين الذين يعتقد أنهم لا يحترمون أوامر التباعد الاجتماعي.

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صمم الفنان بي جوثام من ولاية من تشيناي، وتأخذ شكل أشبه بصوره مجهرية لفيروس كورونا، وجاءت الفكرة عندما اعتقد أن الناس لا تتعامل بحرص مع أزمة انتشار كورونا المستجد لأنهم لم يتمكنوا من رؤيته، لذلك قرر تصميم شيء لن يتمكنوا من تجاهله.

وقال جوثام: "لدينا أوامر حكومية بعدم الخروج، ولكن لا نزال نرى أشخاصًا يتجولون هنا وهناك بدون معدات سلامة مناسبة وبدون كمامات".

توجه جوثام إلى مركز الشرطة لتقديم المساعدة لزيادة الوعي العام بشأن هذه المسألة، وبدعمهم، صنع الخوذة وقدم النموذج النهائي إلى مفتش الشرطة.