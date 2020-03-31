أحلام في ردٍ قاسٍ على منتقديها بسبب كمامة الألماس

وضعت النجمة الاماراتية احلام النقاط على الحروف بعدما تعرضت لإنتقادات على مواقع التواصل بسبب كمامة من الألماس لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، نشرت إحدى المتابعات صورة لكمامة مرصعة بالألماس معلقة عليها بالقول: “كمامة الفنانة أحلام”. من جهتها، أعادت أحلام نشر التغريدة على حسابها على سبيل المزاح، ما أثار الجدل وعرضها لحملة من الانتقادات بعدما أعتقد البعض أن القصة صحيحة.

إلا ان احلام أوضحت الموضوع في محادثة لها مع معجبيها على تطبيق “سنابشات”، حيث ردّت على الانتقادات وقالت: “للاسف في جزء من المجتمع أصبح سفيهاً وتافهاً ولكن أحببت ان أنوه على هذا الموضوع”. وتابعت “اجعلني دائمًا يا رب العالمين فوق”.

كما كشفت أحلام الى انها قامت بإجراء سبع فحوصات للتأكد أنها بخير.