فضل شاكر يطرح برومو أغنيته الجديدة "بتوحشيني"

القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان فضل شاكر، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة " بتوحشيني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة القادمة.
ونشر فضل، مقطع من الأغنية، عبر حسابه على" إنستجرام"، وعلق: "بتوحشيني قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".
وتقول مطلع الأغنية : "لما بتوحشيني.. بحط ايدي على قلبي.. كأن بضمك ليا.. واسمع صوتك جوه مني".
يذكر أن فضل يحتفل بعيد ميلاده بعد غد الثلاثاء، إذ أنه من موليد 1 أبريل.
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