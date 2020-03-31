مي كساب تبث حفلا لها على يوتيوب الخميس

أعلنت الفنانة مي كساب إحياء حفل غنائي الخميس المقبل، عبر قناتها على "يوتيوب" في تمام الساعة العاشرة مساء، نظرًا للظروف الراهنة المتعلقة بوباء كورونا.
وكتبت مي، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ميعادي معاكم يوم الخميس الجاي إن شاء الله، وحفلة لايف على اليوتيوب لأول مرة هكون معاكم على قناتي الرسمية على اليوتيوب.. مستنياكم هبدأ الساعة ١٠ مساء".
يذكر أن الفنانة مي كساب تحضر لفيلم سينمائي جديد اسمه "ڤولت زيادة" تأليف محمد عبد الكريم، إخراج أحمد ثابت.
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