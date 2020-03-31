مهيرة عبد العزيز تقوم بالتعزيل المنزلي مع ابنتها

لفتت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الأنظار بنشرها فيديو جديداً صوّر جزءًا من يومياتها خلال اتباعها قاعدة الحجر المنزلي.

وأشارت فيه إلى أنها تعتزم ترتيب غرفة ابنتها على أن يتم البدء بالمكتبة. وأبدت الطفلة حماسها لذلك ودار بينهما نقاش حول الكتب التي يجب الاحتفاظ بها وتلك التي يمكن الاستغناء عنها والتبرع بها.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين حيث شاهده في وقت قصير أكثر من 89 شخصاً. كذلك أثارت مهيرة الاهتمام حين نشرت لاحقاً صوراً لها مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الذي استضافته خلال حلقة من برنامجها "غداً أجمل" على شاشة MBC.

وبدت في إحدى الصورة وهي تضع السائل المعقم على يده. وأرفقت الصور بالتعليق: "الليلة في غداً أجمل، حلقة خاصة مع الفنان قيس الشيخ نجيبز شوفوا الاحتياطات اللي اخذناها لتصوير الحلقة في زمن كورونا. حلقة صريحة وجريئة مع قيس تكلمنا فيها عن حال الدراما العربية وفنانيها. كل الشكر لكل طاقم العمل على مهنيته في تصوير ومونتاج الحلقة رغم كل الظروف الصعبة".

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