حليمة بولند تريد ضم طفلة جديدة إلى عائلتها

استعادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو لوالدة قامت بتنعيف ابنتها. وأعربت في مقطع مصور عن استنكارها ذلك وعن رفضها له واصفة الفعل بأنه بشع جداً.

وعبرت عن رضاها بسبب القاء القبض على الوالدة من قبل المباحث الجنائية. وسألت عما إذا كان لدى الطفلة أب وعائلة أو من يعتني بها في حال تم سجن أمها.

وتساءلت عما إذا كان بإمكانها تبنيها لتقوم بتربيتها إلى جانب ابنتيها مكررة تأثرها الشديد بوضعها. وأحدثت بهذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق على أحدها ما يزيد على 3 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى بعد النشر.

وانطلقت بفعل ذلك موجة واسعة من التعليقات وأثنى بعض المتابعين على قرارها هذا فيما اعترض آخرون لافتين إلى أنها لا تعتبر أماً صالحة.

ويشار إلى أن حليمة لفتت الأنظار في وقت سابق باستعراضها الطرق التي تعتمدها من أجل حماية نفسها وابنتيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد الشائع عالمياً.

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وذكرت في مقطع مصور أنها تستخدم أحد منتجات التعقيم وتضيفه إلى ماء حوض الاستحمام مع منتجات أخرى. ولفتت أيضاً إلى أنها وطفلتيها يتناولن بعض المتتمات الغذائية وخصوصاً الفيتامين سي.

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