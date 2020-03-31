ابن محامية قتيل فيلا نانسي عجرم يكشف حقيقة صورته معها

بعد انتشار صورته مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خرج آدم عفارة، ابن ريهاب بيطار محامية القتيل محمد الموسى عن صمته وأوضح الحقيقة من خلال بيان أصدره مؤخراً.

ومما جاء فيه أن من ظهر في الصورة هو بالفعل ابن المحامية وهو مصمم الحفلات المعروف. وأضاف أن التقاط الصورة يعود إلى شهر كانون الأوّل ديسمبر من العام 2016، مع الإشارة إلى أن عفارة تلقى حينها دعوة لحضور تصوير حلقة من برنامج The Voice حيث كانت الفنانة نانسي عجرم عضواً في لجنة التحكيم. وأفاد البيان بأن هذا تم بطريقة عفوية.

وفيه أعرب عفارة عن استغرابه استعادة الصورة في هذا التوقيت معتبراً أن هذا تم من أجل إثارة البلبلة ولافتاً إلى أنه يعتز بلقائه الفنانة وأنه نشر الصورة بنفسه في وقت سابق.

وذكر أن الصورة ليست سراً خفياً وأنه من المستغرب الربط بينها وبين القضية. كما أعرب عن فخره واعتزازه بما تفعله والدته المحامية متمنياً أن يتم إحقاق الحق والعدل في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.

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