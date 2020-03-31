الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

تناول تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC موضوع خوف النجوم من وباء كورونا المستجد وركز على الفنانتين أصالة وأحلام.

وعرض خلال الحلقة فيديو ظهرت فيه الفنانة السورية مؤخراً وأشارت إلى أنها لم تخف في البدء من الفيروس معتقدة أنه أشبه بالإنفلونزا وأنه سيزول بسرعة.

وتابعت أنها صدمت بعد ذلك بالواقع وأن هذا سبب حدوث ارتجاف في إحدى عينيها وأن الكثير من المتابعين سألوها بعد هذا عن السبب، مع الإشارة إلى أنها تمكنت من السيطرة على الارتجاف.

وفي السياق نفسه ظهرت الفنانة الإماراتية قبل هذا في فيديو نشرته على حسابها على "سناب شات" وأشارت فيه إلى أنها أجرت 7 فحوصات خاصة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض الناتج عن الفيروس الشائع عالمياً.

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ويذكر أن أحلام عبرت عن غضبها أيضاً بسبب شائعة أطلقها أحد المتابعين وأشار فيها إلى أنها اشترت كمامة مرصعة بالماس بمبلغ يصل إلى 80 ألف دولار مطلقاً عليها صفة سيئة. وقد دافعت عن نفسها في مقطع مصور موجهة إليه الشتائم.

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