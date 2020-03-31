ملابس مريم حسين الرياضية الجريئة تذكر بقضية صالح الجسمي

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة مريم حسين لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تمارس رياضة القفز على الحبل مرتدية ملابس لاصقة وجريئة جداً وسروالاً بلون الجلد.

واطلقت بهذا موجة واسعة من التعليقات والانتقادات حيث رأى الكثيرون أنها تخطت كل الحدود. ومما كتبه المتابعون: "وينك يا صالح الجسمي؟" و"تموت لو ما سوت شوشرة" و"هي الرياضة متنفعش بالبنطلون؟" و"وش هاللبس؟".

ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على الفنانة في وقت سباق بناء على دعوى رفعها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قبل أن يتم إطلاق سراحها.

ويذكر أنها لفتت الانظار لاحقاً بنشر مقطع ظهرت فيه برفقة شقيقها الذي جذب الأنظار بوسامته. وقد عبرت فيه عن عاطفتها تجاه أشقائها مشيرة إلى أنهم يشكلون الدعم والسند لها.

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وكشفت أن شقيقها لم يكن يحب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن والدها سمح له أخيراً بذلك. كما أعلنت فوزه في سباق للخيل وتغزلت بجماله وسألته عن عمره فأجاب أنه بلغ الـ27 عاماً.

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