أصالة تخرج من صدمة كورونا وتروي تفاصيل يومها

خرجت الفنانة السورية أصالة على جمهورها من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، أكدت فيه أن فيروس كورونا لم يجعلها تشعر بالخوف في البداية، وكانت مقتنعة بأنه مجرد دور برد أو أنفلونزا، وأن البعض يبالغ، حتى اقتنعت بأن عليها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حماية لها ولأسرتها.

وأضافت: "عندما استوعبت الوضع أحسست أنها جاءت في وقتها، وأننا سنخرج من هذه الأيام بأحلى ذكريات، أنا أعيش أحلى ذكريات، قربتنا من حالنا وأولادنا وأصدقائنا، أفكارنا صارت منسجمة مع بعضها وكلها بتشبه بعضها".

وتابعت: "ردات فعلي على الصدمات كتير ضعيفة، ما عندي استقبال للصدمة، مش من الناس الأقوياء كتير، من جوه هشة وأي خبر مو حلو استنوا عليا شوية لاستوعبه، مش لأني خوافة، عقلي ما بيستقبل الأشياء، حزني بياخد وقت كل شيء بياخد وقت لاني برفض".

وتابعت أن هذه الأزمة جعلت حياتها أهدى، من حيث ممارستها الرياضة بانتظام وقرارها الالتزام بالصلاة بشكل أكبر من الماضي، قائلة إن هذه هي الحكمة من وراء أزمة كورونا.

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