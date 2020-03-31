نادية الجندي محجوزة في لبنان وتهدد باللجوء للقضاء

أكدت الفنانة نادية الجندي أنها قررت اللجوء للقضاء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللامة ضد منتحلي شخصيتها على موقع "فيسبوك" .

ونشرت صورة من إحدى الصفحات المزيفة، وكتبت من خلال حسابها على "إنستغرام" :"ليس لديً أي صفحات علي فيسبوك، ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً، أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي، وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والاكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها" .

وأضافت: "ليس لدي على مواقع التواصل الإجتماعي غير صفحة الإنستغرام دي وصفحة تويتر الموثقة.. وأي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير باسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات".

ولا تزال نادية الجندى ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين، مضطرين للبقاء تحت الإقامة الجبرية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا، بإيقاف حركة الطيران، إضافة إلى منع التجمعات، وهو ما تسبب في إيقاف تصوير الأعمال التي كانت تصور هناك طوال الفترة الماضية.

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