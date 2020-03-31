فيديو - في أول ظهور على السوشيال ميديا.. ماذا قال محمود حميدة عن فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمود حميدة، في أول ظهور له على "السوشيال ميديا"، عن إصابات عدد من المسئولين والنجوم حول العالم بفيروس كورونا المستجد، ناصحًا متابعيه بالاطمئنان.

وقال حميدة، في مقتطفات من فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أنا بتكلم في الاستوديو اللى بصور فيه مسلسل حاليًا، ومعايا أبطال كتير جدًا، أنا آخرهم، لكن السبب الأهم إن أنا عاوز اتكلم في موضوع بيشغل العالم كله دلوقتي، وهو فيروس كورونا، أنا عاوز أحكى التجربة بتاعتي مع الموضوع ده".

Advertisements

وتابع الفنان:"الأخبار بدأت تزيد عبر السوشيال ميديا، فيه رئيس وزراء أصيب بالمرض، وحد قال لي أمير موناكو أصيب بالمرض، والممثل الكبير توم هانكس وزوجته أصيبوا بالمرض، دول ناس لديهم تأمين عالي جدا، طب ماذا عنا نحن، اطمئنووووا".

ويواصل الفنان محمود حميدة تصوير مشاهده بمسلسل "لما كنا صغيرين"، ، بطولة خالد النبوي، وريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

ويشارك الفنان محمود حميدة في فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح، وكارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.