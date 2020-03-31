عابد فهد يحيي ذكرى والده: "إن شالله بالملكوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان عابد فهد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ذكرى والده الراحل، ونشر صورة له من مرحلة الشباب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "اشتقنالك بابا، اشتقنا لنسمع صوتك الجميل، إن شالله بالملكوت، هاي صورة الوالد في شبابه باللاذقية عام 1960، متل اليوم ودعنا".

ويشارك عابد فهد، في السباق الرمضاني بمسلسل "هوس" بطولة كارمن لبس، هبة طوجي، يوف حداد، ومن تأليف نادية الأحمر، وإخراج محمد لطفي.