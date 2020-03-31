- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- منال الجيوشي:
أحيا الفنان عابد فهد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ذكرى والده الراحل، ونشر صورة له من مرحلة الشباب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "اشتقنالك بابا، اشتقنا لنسمع صوتك الجميل، إن شالله بالملكوت، هاي صورة الوالد في شبابه باللاذقية عام 1960، متل اليوم ودعنا".
ويشارك عابد فهد، في السباق الرمضاني بمسلسل "هوس" بطولة كارمن لبس، هبة طوجي، يوف حداد، ومن تأليف نادية الأحمر، وإخراج محمد لطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر عابد فهد يحيي ذكرى والده: "إن شالله بالملكوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.