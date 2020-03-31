فيديو| شريف منير يطبخ في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان شريف منير جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي، كما نصحت وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا. وظهر "منير" في الفيديو وهو يطبخ "بيض بالبسطرمة"، من داخل منزله، وعلق :"بيض بالبسطرمة والبصل والفلفل الأخضر الحراق". ويشارك الفنان شريف منير في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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