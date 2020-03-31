لهذا السبب.. نبيل الحلفاوي يعاتب أصحاب المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عاتب الفنان نبيل الحلفاوي بعض أصحاب المطاعم، الذين توقف بعضهم عن خدمة "الدليفري"، توصيل الطلبات للمنازل، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم، الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان..سمحت لها بخدمة الدليفري".
وأضاف الحلفاوي :" بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستهلة وأغلقت تمام، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها".
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس 19 مارس، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.
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