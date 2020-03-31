تحدي الملل في العزل المنزلي.. فنانات شاركن الجمهور صورا من طفولتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت فنانات جمهورهن بصور من طفولتهن، في محاولة للتسلية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في حملة بعنوان "تحدي الملل".

ونستعرض في التقرير التالي أبرز صور النجمات في الطفولة:

هند صبري

الفنانة التونسية هند صبري نشرت صورتها في مرحلة الطفولة بفترة العزل المنزلي، في تحدٍ جديد أطلقت عليه اسم "تحدي الملل".

ونشرت هند صورتها في الطفولة وعلقت عليها قائلة: "تحدي الملل.. لازم نقعد في البيت .. كلنا، كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم"، معلنة تحدي كل من منة شلبي وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.

كندة علوش

استجابت الفنانة السورية كندة علوش لتحدي هند صبري، ونشرت علوش عبر حسابها بـ"انستجرام" صورة من طفولتها وعلقت عليها تحدي الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تمامًا بالنسبة إلى لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب.. بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلوا صور".

Advertisements

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها في مرحلة الصغر، وعلقت: "ما هو بصراحة طبيعي بالبصة دي.. أطلع ممثلة".

وتشارك راندا البحيري، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "اختراق 2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

أيتن عامر

كما نشرت الفنانة ايتن عامر صورة من طفولتها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء".

أيتن عامر تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه رمضان المقبل، بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.

ياسمين عبد العزيز

كما تفاعلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشاركت جمهورها أيضًا صورة من الطفولة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، المقرر عرضه في شهر رمضان، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين، كريم فهمي وسوسن بدر وشريف منير وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.