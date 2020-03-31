إليسا عن قتل الحيوانات :"وقفوا المشاهد البشعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد، بسبب قتل بعض الأشخاص الحيوانات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" " في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلوا حيواناتهم من دون سبب أو بسبب الجهل". Advertisements وأضافت :" بأيا لغة هنحكيكم لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير". وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغاني لبنانية و10 أغاني مصرية.

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