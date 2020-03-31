صناع "متونسين ببعض" يكشفون لمصراوي كواليس أحدث أغاني حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

"خليك بالبيت بقي وبلاش تروح لحد، وإن جالك ضيف ابنيله حيطه سد".

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغانيه "متونسين ببعض"، التي يقدمها ضمن حملة "خليك بالبيت" للوقاية من فيروس كورونا.

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الشاعرة سلمى رشيد، في تصريح خاص لـ"مصراوى" قالت: "البداية كانت من الفنان حمادة هلال، إذ اتصل بي وأرسل لى اللحن، وطلب أن أكتب كلمات أغنية للتوعية بالبقاء بالمنازل ضمن حملة "خليك بالبيت"، بشكل لطيف ودمها خفيف، وخلال يومين أنجزناها، وشاركني كتابتها الشاعر المبدع محمد بنداري، ووزعها موسيقيا أحمد عبد السلام".

الشاعر محمد بندارى من جهته قال: "مشاركتي في كتابة الأغنية تمت بالصدفة، إذ تحدث معي الصديق الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، وقال لي أعمل مع الفنان حمادة هلال، والشاعرة سلمي رشيد على إعداد أغنية وأريدك أن تشاركنا بالكتابة، وبحمد الله تم التوفيق بين ما كتبته سلمى وأيضا الكلمات التي كتبتها، والحمد لله خرجنا بأغنية متميزة".

واختتم بالقول: "المفارقة أن العمل على الأغنية بدأ في اليوم الأول لتطبيق حظر التجوال، وكان من حسن حظي أن أتعاون به مع الفنان حمادة هلال، وكل فريق العمل، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس عند عرض الكليب على قناة mbc مصر ".