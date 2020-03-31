تراند اليوم : شاهد| فنان سعودي شهير يعلق على فيديو يركل فيه "أصالة"



علق المطرب السعودي عبادي الجوهر، على الفيديو المفبرك الذي انتشر مؤخرًا وظهر فيه وهو يركل المطربة السورية أصالة.



وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو معدل لعبادي الجوهر ظهر فيه وهو يركل اصالة بعد ان ظلت تردد (أمان أمان) خلال حفل غنائي في القصيم.

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وقال الجوهر لبرنامج "كاربورل كاريوكي" على قناة "SBC"، إنهما كانا وقت تسجيل الفيديو يحييان حفلاً في القصيم، مشيرًا إلى أنه جاء في إطار الممازحة.

وحول رأيه في الفيديو، قال: "سواء أعجبني أم لا ضحكت مثل كل الناس". وأشار إلى أنه لم يقم بتبادله مع أصالة، وأن كلاً منهما شاهده وضحك.

ولفت "الجوهر" إلى أنه يحب الطرافة لكنه يعارض التجريح وهذا ما لم يعجبه في المقطع المفبرك.