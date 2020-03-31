المركز السينمائي يوفر 25 فيلماً مغربياً لمحاربة ملل الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:44 مساءً - قرر المركز السينمائي المغربي وضع 25 فيلماً سينمائياً مغربياً للمشاهدة بالمجان على موقعه على الإنترنت، ابتداء من اليوم الثلاثاء 31 مارس، وسيجري عرضه بشكل متواصل طيلة هذه المدة، قبل أن يجري عرض فيلم موال جديد.

كل 48 ساعة

وسيقوم المركز بوضع فيلم مغربي كل 48 ساعة، وذلك لتوفير جانب من الترفيه على المواطنين الخاضعين للقيد الصحي، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المغرب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز السينمائي المغربي، في بلاغه أمس الاثنين، أنه يضع ما مجموعه 25 فيلماً مغربياً، جرى عرضها في القاعات السينمائية المغربية، للعموم من أجل مشاهدتها، وأن هذا العرض سيبقى متوفراً طيلة شهر رمضان.

وأوضح المركز أن الأفلام الـ25 المختارة، سيجري عرضها بالتتابع حسب الترتيب الأبجدي لعناوينها.

يذكر أن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، قال عشية أمس"إن المغرب سجل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الساعة السادسة من مساء أمس إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 534 حالة مؤكدة".

من جهة أخرى، كشف اليوبي، في إيجاز صحافي مباشر، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليترفع بذلك العدد إلى 33 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت تماما 14 حالة.



وأوضح المسؤول في وزارة الصحة، بالنسبة للوفيات، أنها تبقى في حدود 6,2 في المائة، وهي قريبة من النسبة الموجودة في دول أوروبية مجاورة، وتقل عن النسب الموجودة في دول أخرى.

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