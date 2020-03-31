شريهان : تحيه لكل من يحارب الوباء الكارثي بحكمة وشرف

وجهت الفنانة شريهان رسالة شكر للأشخاص الذين أثبتوا انهم على قدر المسئولية خلال هذه الفترة العصبية بأنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع

التغريدات القصير تويتر .

وكتبت شريهان في تدوينة عبر حسابها قائلة :" تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل

مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللا إنساني، وتحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسئولية وشرف".

وأضافت :" فنحن جميعًا نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة ‎كورونا وسامحوني كلنا كنا سببًا فيه ولا استثني أحد".