بعد انتشار كورونا.. حنان ترك توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة حنان ترك رسالة لجمهورها عن أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

كتبت حنان في تدوينة عبر حسابها قائلة:

"حدثت نفسي كثيرًا في تلك الأيام العصيبة عن نبي الله يونس ودعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانية وبكل توحيد انه ''لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتابعت حنان حديثها قائلة: "ما أحوج البشريه كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه.. فلا سبيل من الخروج من الظلمه إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".