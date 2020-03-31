نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة برفقة خطيبته راندا رياض، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب". علق الشرنوبي على الصورة قائلاً: "أكتر حاجة بتفرحني.. شكراً على كل حاجة، و شكراً إنك في حياتي". يذكر أن الشرنوبي أعلن خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في الصيف الماضي في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، إضافة إلى أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في الصيف الماضي في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، إضافة إلى أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رسالة رومانسية من محمد الشرنوبي لخطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.