غدا.. الموسيقى الدرامية المصرية والعالمية ومسيرة صلاح مرعى على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

تتواصل امسيات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك، يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الاربعاء الاول من ابريل. ابريل. حفل لاوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور احمد عاطف يضم مجموعة من اعمال الموسيقى الدرامية لأشهر واهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية. واهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية. يعقبه فيلم تسجيلى عن الفنان صلاح مرعى احد أعظم مهندسي الديكور السينمائى يروى مسيرته واهم الاعمال التى صمم ديكوراتها وباتت ايقونات فى تاريخ السينما المصرية .

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