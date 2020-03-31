الليلة.. أمسية للعندليب الأسمر مباشرة على "يوتيوب"

تحيي وزارة الثقافة أمسية من الفن الجميل تزامناً مع ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على مسرح دار الأوبرا المصرية، وإذاعتها مباشرة "أون لاين" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يقام الحفل الليلة في تمام الساعة الـ 9 مساءً على "يوتيوب"، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وإحياء أغاني العندليب بأصوات مطربي الأوبرا "مي الجبيلي ، مي حسن ، حنانعصام ، نهى حافظ ، هانى عامر ، محمد الخولي، محمد متولي، أحمد عفت".
يأتي الحفل ضمن حملة "خليك في البيت" والإستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في عرض حفلات الأوبرا بعد قرار وقفها تبعاً للإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا المستجد.
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