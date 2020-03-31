الليلة: وزارة الثقافة تحتفل بذكري العندليب من الاوبرا

استمرارا لعروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك، يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 31 مارس امسية غنائية اقامتها دار الاوبرا المصرية لاحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.

وذلك بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة نجوم الاوبرا مى الجبيلى ، مى حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، هانى عامر ، محمد الخولى ، محمد متولى ، احمد عفت وتتضمن مختارات

من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التى شكلت جزء من وجدان الشعب المصرى والعربي.

يعقبها فيلم وثائقى من انتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى واهم المحطات فى حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى اعمال فنية خالدة .