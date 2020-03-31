شيرين عبدالوهاب لتوفيق عبدالحميد: قلقتنا عليك

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب رسالة حب للفنان الكبير توفيق عبدالحميد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

كتبت شيرين في تدوينه عبر حسابها

قائلة: "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم.. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمأننا عليك، ويا رب دايماً لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب عادت مجددًا للسوشيال ميديا بعد غياب شهور بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان.