في أقل من 24 ساعة ..أغنية شارع أيامي لـ رمضان وشاكوش تسجل أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"

حققت أغنية "شارع ايامي" للفنان محمد رمضان وحسن شاكوش، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في أقل 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
جاءت الأغنية من أحداث مسلسل"البرنس" لـ رمضان، المقرر عرضه في دراما رمضان 2020، ويشاركه البطولة "نور، روجينا، أحمد داش، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، إدوارد، روجينا"، ومن تأليف وإخراج:محمد سامي، وقد حصلت على المركز الاول في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب".
يذكر أن آخر إصدارات رمضان الغنائية كانت أغنية "أمي ملكة"، وحصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كلمات:البلدورز، ألحان وتوزيع:إسلام الأبيض وإسلام شيبسي.
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