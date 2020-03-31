بالصور- داليدا خليل تفضح باسم مغنية في مسلسل "سرّ"

ميرنا وليد - بيروت - تطلّ الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ في مسلسل "سرّ" بدور سيّدة غنية وناضجة تسعى الى قتل التخلّص من زوجها الممثل السوري بسام كوسا، وبعد اختفائه يقوم المحقق "جاد" الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ بالتحقيق في الجريمة.

وكشفت داليدا خليل عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل في أحد المشاهد التي جمعتها بباسم مغنية ظهر وهو يعلّق نصّ المسلسل على سترتها ويقرأ عنه مشاهده القريبة الذي يظهر وجهه فيها فقط على الشاشة. وعلّقت داليدا أثناء الفيديو "فضيحة".

الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.



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