شريهان: نعيش حربا مصيرية مع كورونا

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ​شريهان​ تحية لمن يشارك في محاربة ​فيروس كورونا​ حول العالم، مؤكدة أننا جميعا نواجه حربا وجودية مصيرية، لكن في الوقت عينه حمّلت الجميع مسؤولية انتشاره وأنها لا تستثني أحدا من ذلك.

وكتبت شيريهان عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي: "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللاإنساني، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة ومسؤولية وشرف، فنحن جميعا نعيش حربا وجودية مصيرية في مواجهة كورونا.. وسامحوني كلنا كنا سببا فيه ولا أستثني أحدا".



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