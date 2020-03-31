خاص الفن – إنجي مراد تتضامن مع الحيوانات الأليفة: لا تنقل فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​إنجي مراد​ استيائها من الذين ينشرون بعض الإشاعات المتعلقة ب​فيروس كورونا​، آخرها تتعلق بالحيوانات الأليفة. وقالت لموقع "الفن": "قلنا مراراً وتكراراً إن هذه الحيوانات لا تنقل الفيروس، ووثقنا كلامنا بتقارير من منظمة الصحة العالمية، في وقت تصر بعض الوسائل الإعلامية في السير عكس الاتجاه لتعبئة الوقت ونشر أكاذيب وشائعات عن هذه الحيوانات".

وأضافت: "هذه الشائعات ستجبر البعض على رمي حيواناتها في الشارع لتموت من الجوع والبرد، ما يسبب مشكلة نحن بغنى عنها في هذا الوقت الحرج".

وكشفت لموقعنا أن والدتها سارة أورفلي تمتلك جمعية "سارة" للرفق بالحيوان، ويربون فيها ما يقارب ألف كلب و400 قطة كانوا مشردين بالشارع ومعرضين للمرض والجوع، معظمها تخلى عنها أصحابها مؤخراً ورموها في الشارع.