طلب مايا دياب يُبكي يسرا مباشرة أمام الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إستضافت الفنانة ​مايا دياب​ خلال حلقة يوم أمس الإثنين من برنامجها Side Talks with Maya الممثلة المصرية يسرا في حوار مباشر وصريح أطلت به من موقع تصوير مسلسلها الجديد "دهب عيرة" .

أولا أبدت مايا قلقلها على متابعة يسرا وفريق العمل التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا أما يسرا فأكدت أن فريق العمل يأخذ كامل احتياطاته اللازمة ولا يجبر أي شخص يشعر ولو بالقليل من العوارض أن يتابع العمل وتابعت يسرا حديثها "مضطرين أن نعمل كي نؤمن لقمة عيش كل الأشخاص الذين هم بحاجة إلى رزقهم، ولو عاد الأمر لي لجسلت في منزلي، وعموماً آخذ الاحتياطات بموقع التصوير التي آخذها في منزلي".

وخلال الحديث أكدت يسرا أن الثنائية الأفضل بالنسبة إليها هي ثنائيتها مع الممثل عادل إمام الذي قدمت معه 17 عملا ، وأيضا الممثل الراحل أحمد زكي.وأضافت يسرا في حديثها : "أتمنى أن يحصل لمّ وشمل بين الفنانين من كل مكان، لأنهم دائماً يلتقون في ظروف عملية وأنا أريد أن نلتقي بعيدا عن تلك الأجواء".

قبل نهاية الحلقة وعندما طلبت مايا من يسرا أن تختتم اللقاء بأغنية تحبها اختارت يسرا "ست الحبايب" وأهدتها لروح والدتها التي صادف يوم أمس عيد ميلادها، إلا أن دموعها خانتها، فبكت مايا أيضاً، وقالت لها: "دموعك غالية علينا جميعاً وكنت آمل أن ينتهي حديثنا ببسمة، وطلبت مايا من ضيفتها أن تبتسم قبل أن تودعها ومن المتابعين أن يصلوا لروح والدتها".