ريهانا : سأنجب الأولاد مع أو من دون حبيب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية ريهانا في مقابلة جديدة مع مجلة "فوغ" انها تطمح ان تصبح أماً لثلاثة او اربعة اولاد مع او من دون حبيب :"سيكون لدي ثلاثة أو أربعة أطفال"، مشيرة إلى أن وجودها في أي علاقة لن يعوقها عن خططها بشأن الأمومة.
وعن الطريقة التي ستتبعها في تربية أولادها قالت ان الحب هو العنصر الأساسي في تربية الأطفال والأمومة :"أشعر أن المجتمع يجبرك على الشعور بالخطأ وينتقص من الأم إذا كان ليس هناك أب في حياة الأطفال اما العلاقة فتكون صحية بين الوالد والطفل حين ترتكز على الحب.
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