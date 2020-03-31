نصائح لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا من الملابس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

تُشير الإرشادات الرسمية التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين إلى أن فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

وأوضحت الباحثة في الذكاء الإكلينكي والطبية العامة، الدكتورة لي لي: “في الصين، ينصح المنهج التجريبي بغسل الملابس عند درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة”.

ووفقاً للدكتور لي لي، عادة ما تولد مجففات الملابس عند الغسيل على حرارة عالية درجة حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية. لذلك، ووفقاً للتوصيات التي قدمها مسؤولو الصحة، فإن 30 دقيقة أو أكثر ستساعد أيضاً في قتل الفيروس، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وفي ما يلي مجموعة من النصائح لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا من الملابس:

1- عند العودة من الخارج، يُنصح بخلع كامل الملابس والأحذية وغسلها على الفور.

2- تخصيص ملابس محدّدة للخروج من المنزل عند الضرورة، ولا تُستخدم الملابس الرياضية التي يمكن أن ترتديها في المنزل.

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3- عزل ملابسك عن ملابس الآخرين في المنزل، لتقليل احتمال نقل العدوى.

4- تجفيف الملابس تحت أشعة الشمس إذا كان الجو ملائماً لذلك، وعدم تركها لوقت طويل في الهواء الطلق.

5- تجنّب إرسال الملابس إلى أماكن الغسل طوال فترة انتشار فيروس كورونا.

6- كي الملابس بعد تجفيفها يساعد أيضاً في قتل الفيروسات بسبب الحرارة العالية.

7- تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة مرتفعة من وقتٍ إلى آخر.