تراند اليوم : فيلم Ben-Hur يدخل تاريخ افضل الافلام في السينما الامريكية

يعتبر فيلم بن هور Ben-Hur من الأفلام الملحمية التاريخية ، يحتل المرتبة الثانية والسبعين في قائمة معهد الأفلام الأمريكية لأفضل مائة فيلم أمريكي ، يعد الفيلم بمثابة مرحلة متقدمة من مراحل المخرج وليام وايلر ، وحقق الفيلم نجاح موازي لفيلم سيد الخواتم .

نبذة عن فيلم Ben-Hur :

إخراج : وليام وايلر .

بطولة : شارلتون هيستون ، ستيفن بويد ، جاك هوكنز ، هيا هاريت ، هيو جويفيث ، مارثا سكوت .

سيناريو : غور فيدال .

تاريخ الإنتاج : 1959م .

مدة العرض : 212 دقيقة .

الميزانية : 16 مليون دولار وحقق إيرادات 147 مليون دولار .

القصة :

يستند الفيلم على رواية بن هير : قصة المسيح والتي صدرت عام 1880م للكاتب الجنرال ولاس ، وتقع الأحداث في فلسطين خلال القرن الأول الميلادي أيام السيد المسيح وأثناء فترة الاحتلال الروماني ، لذلك فالعنوان مضلل نوعًا ما فهي تتعلق بفترة تواجد المسيح وليس بالسيد المسيح ، ويستند الفيلم لرواية لأحداث خيالية تم تقديمها في إطار تاريخي ملحمي .

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يبدأ الفيلم بظهور المجوس الثلاثة الذين يقدمون الهدايا للسيد المسيح في بيت لحم ، وتتعلق القصة بشخصيات تتحمور حول شخصية يهودا بن هير وهو تاجر ثري من النبلاء اليهود وصديقة طفولته الروماني ميسالا والذي يعود من روما إلى القدس بعد أن يكبر يصبح قائدًا للحامية العسكرية الرومانية ، وبعد حار بين الاثنين تُفرق بينهما الخلافات السياسية ، ويقوم ميسالا بتلفيق تهمة لبن هير ويُحكم عليه بالعمل القسري بسفينة المجاديف ويزج بوالدته وشقيقته بالسجن .

ولكن بعد أن ينقذ بن هير حياة الجنرال الروماني كوينتوس أريوس بمعركة حاسمة يعفي الجنرال عنه ، ويذهب يهودا لروما ويصبح بطل من أبطال سباقات عربات الجياد ، ولكنه بعد ذلك يقرر العودة لفلسطين والبحث عن والدته وشقيقته ويقرر الانتقام من ميسالا والذي هو الأخر أصبح بطل من أبطال سباقات عربات الجياد ، ويتعرف بن هير على شيخ عربي يقدم له أربعة خيول عربية أصيلة ، وتبلغ الأحداث ذروتها بسباق مثير لعربات الجياد ويلتقي بن هير مع ميسالا في سجال جاسم وينتهي السباق بمقتل ميسالا .

فاز الفيلم بسبع وعشرين جائزة سينمائية ورُشح لاثنتي عشرة من جوائز الأوسكار فاز بإحدى عشر منها وكان أول فيلم يحقق هذا الإنجاز في تاريخ جوائز الأوسكار ، وشملت الجوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل دور رئيس وأفضل ممثل دور مساعد ، بجانب أفضل تصوير وموسيقى تصويرية وأفضل هندسة صوت وأفضل إخراج فني وأفضل هندسة ديكور وتصميم أزياء ومؤثرات خاصة ومونتاج ، وتم ترشيح الفيلم لأربع من جوائز الكرات الذهبية وفاز منها بثلاث ، أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل دور مساعد ، وتم منح الفيلم جائزة خاصة متعلقة بسباق عربات الجياد ..