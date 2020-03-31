تراند اليوم : هذا ما سيحدث لدراما رمضان بسبب كورونا

فنون - 31/03/2020 16:15

الخليج 365 - في ظل التطورات التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، يعيش صناع الدراما حالة من عدم اليقين بين الاستمرار في تصوير أعمالهم المنتظرة أو وقفها.

وتباينت مواقف عدد من الممثلين الذين يخوضون السباق الرمضاني، إذ رأى بعضهم ضرورة استكمال تصوير مسلسلاتهم للحاق بالموسم المنتظر، فيما رأى آخرون أهمية التوقف لتجنب تفشي العدوى بفيروس كورونا.

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ولعل أبرز المسلسلات التي تم الانتهاء من تصويرها بالفعل، مسلسل عادل إمام، الذي يحمل اسم "فالنتينو"، إلا أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن التحضير للمسلسل بدأ العام الماضي، حيث كان من المقرر عرضه في رمضان 2019 قبل أن يتم تأجيله.

وكان تصوير المسلسل قد توقف بشكل مفاجئ في السابق، ليتخلف عن الموسم الرمضاني السابق، وتغيبت أعمال "الزعيم" عن الشاشة الصغيرة في رمضان لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

ولتوضيح تفاصيل وأسباب التأجيل، قال الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، إن التأجيل لم يأت بسبب الحالة الصحية لإمام.

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وأضاف الشناوي في وقت سابق لموقع "سكاي نيوز عربية": "سبق أن أعلنت الجهة المنتجة للمسلسل أنه سيتم عرضه خلال رمضان عام 2020، وبالتالي لا يزال الوقت مبكرا جدا لاستئناف التصوير".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المخرج رامي إمام أوشك على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل "الزعيم".

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ورغم القلق من وباء "كوفيد 19"، فإن الممثل المصري أحمد صلاح حسني، أكد أنه سيستمر في تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، مع الحرص على اتباع إجراءات الوقاية من العدوى.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "مضطر أن أستمر في التصوير. أشعر بالقلق كأي مواطن مصري خاصة على أهلي، لكن ما يحدث سيزيدنا قوة، ويعرفنا قيمة الأشياء الصغيرة التي كنا نستهتر بها".

وأشار حسني إلى أن هناك حرصا شديدا في موقع التصوير على اتباع الإرشادات الصحية الضرورية لتجنب الإصابة، مثل تعقيم الموقع بشكل مستمر وقياس درجة حرارة العاملين، مع ارتداء الجميع القفازات والكمامات، وتعقيم اليدين باستمرار.

جاء ذلك قبل أن تتداول وسائل إعلام مصرية خبر إيقاف تصوير عدد من الأعمال منها "الفتوة"، و"الاختيار" للممثل أمير كرارة، و"خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، و"أسود فاتح" لهيفاء وهبي، و"ليالينا" لغادة عادل وإياد نصار، و"سلطانة المعز" لغادة عبدالرازق.

كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الفنانة زينة وفريق عمل مسلسلها "جمع مؤنث" حصل على إجازة إجبارية من التصوير، بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات العزل وحظر التجول.

وامتد تأثير كورونا على الدراما إلى المغرب، حيث أعلن الفنان الكوميدي حسن الفد وقف تصوير سلسلة "كبور"، بسبب "الوضع الصحي الحالي وما يتطلبه من احتراز".

وكان فنانون قد طالبوا بضرورة وقف جميع الأعمال المتعلقة بالدراما، حرصا على صحة العاملين في المجال، من بينهم الفنانة رانيا يوسف والممثلة وفاء عامر.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات سابقة، أن معظم الأعمال "على وشك الانتهاء من التصوير"، مؤكدا أنه يتم التصوير داخل "البلاتوهات" (الاستوديوهات الداخلية)، حيث يتم اتخاذ تدابير أكثر لمواجهة فيروس كورونا.

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