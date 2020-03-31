جينيفر جارنر تلتزم مع أولادها بتعليمات الوقاية من كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحاول النجمة والمطربة الأمريكية الشهرة جينيفر جارنر، في أحلك الظروف أن تكون مصدرا للطاقة الإيجابية لجمهورها، وهو الأمر الذى يظهر علي طريقة تعاملها مع أزمة كورونا مؤخراً.

النجمة العالمية البالغة من العمر 47 عاما، تحاول من خلال حسابها علي موقع إنستجرام أن تبث الأمل في قلوب متابعيها بطريقة التعامل مع الأزمة وضرورة الوقاية من الفيروس ونصائحها لكيفية استغلال الوقت مع العائلة أثناء الحجر الذاتي.

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جينيفر جارنر التي تحرص على الرعاية بأبنائها في أحلك الظروف، ظهرت مؤخراً أثناء سيرها أمام منزلها في لوس أنجلوس، حيث حرصت علي السير معهم حول المنزل بغرض تسليتهم أثناء الحجر الصحي الذاتي، الذى يقومون به بهدف الوقاية من فيروس كورونا،

وتحرص النجمة العالمية في نفس الوقت علي أن يكون هناك مسافة بينهم بالكامل مثلما أكد موقع جريدة الديلي ميل البريطانية، والذى نشر تقرير جاء فيه أن جارنر حاولت الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية في أبهي صورة ممكنة، فحتي أثناء الخروج مع أبنائها حرصت علي وجود مسافة بينهم وألا يكونوا جنباً إلي جنب بصورة كبيرة.

وعلى جانب أخر، انتشرت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة التي تؤكد وجود نية لدي الثنائي جينيفر جارنر وزوجها السابق النجم بن أفليك للعودة من جديد لعلاقتهما السابقة، وهو الأمر الذى تم نفيه مؤخراً خاصة مع زعم العديد من التقارير علي ارتباط بن افليك حالياً بفتاة أخري، وهو ما ينفي أية أخبار سبق وانتشرت بوجود نية لدي جارنر وافليك علي العودة من جديد.