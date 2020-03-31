محمد رمضان ينتهى من مشاهد المقابر فى «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم والممثل المصري محمد رمضان، من تصوير مشاهد المقابر فى مسلسله الجديد “البرنس” بمدينة 6 أكتوبر، ويواصل محمد رمضان التصوير فى العديد من الديكورات الخارجية للانتهاء منها فى فترة وجيزة.

ومن جانبه يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان القادم 2020، حيث تدور أحداث العمل فى اطار شعبى حول قصة أخ يدخل فى صراعات مع أخوته بعد وفاة والدهم.

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وانتهى محمد رمضان من تصوير أكثر من نصف أحداثه، حيث يأمل فى الانتهاء من العمل مع حلول شهر رمضان أو فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، خاصة وأنه بدأ التصوير فى وقت مبكر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

والجدير بالذكر أن مسلسل “البرنس”، يسجل التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب “رايحين نسهر” الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.