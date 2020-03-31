إصابة المطرب الأمريكي جون براين بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم نقل المغنى والنجم الأمريكى جون براين، الحائز على جائزة جرامى إلى المستشفى، وذلك بسبب المضاعفات التي لحقت به جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وهو فى حالة حرجة، وفق ما صرحت به عائلته.

عائلة النجم الكبير ، كتبت فى بيان على موقع تويتر: بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، نقل جون إلى المستشفى يوم الخميس.

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وتابعت العائلة فى بيانها: يصعب علينا مشاركة هذا الخبر لكن كثيرا منكم أحبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا أن نخبركم بالأمر ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم الآن”، فيما كانت قد كشفت فيونا زوجة جون براين، فى تدوينه يوم 20 مارس على موقع “إنستجرام”، أنها مصابة بفيروس كورونا

وفى مقطع فيديو نشر على حسابها، قالت إن براين خضع للفحص أيضا لكن حالته كانت “غير محددة”، وقد حصل براين، البالغ من العمر 73 عاما، فى يناير الماضى، على جائزة جرامى عن مجمل مسيرته الفنية، وخضع لعمليات جراحية فى السابق لمعالجته من سرطان الرقبة والرئتين، كما أعاد الفنان فى يوليو الماضى، جدولة جولته المقبلة بعدما حذره الأطباء من أنه قد يواجه خطر الإصابة بسكتة دماغية ويحتاج إلى جراحة.

والجدير بالذكر أنه كان قد أعلن أيضًا، يوم الاثنين 30 مارس، وفاة المغنى الأمريكى جو ديفى أسطورة موسيقى الكانترى “الريف” عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لشبكة “أى بى سى”، توفى ديفى، أمس الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.