الظهور الأول لنجل المطرب دريك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والمطرب الكندي الشهير دريك، النقاب لأول مرة عن صور ابنه الوحيد، والذي يحمل اسم Adonis، ويبلغ من العمر عامين، وذلك بعدما نشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

مغني الراب الكندي وجه رسالة مؤثرة لنجله قال فيها : أهم شيء لك الآن أن تتصل بنورك الداخلي وهذا سيخلق أكبر افتتاح على الإطلاق، ثق بأن لديك كل القوة لتحقيق ذلك، ومن أجل القيام بذلك، تواصل مع الأشخاص والأشياء التي تجلب لك الكثير من الفرح.

وأضاف المطرب الشهير قائلا : لا يهم ما حدث في الماضي أو ما يحدث من حولنا الآن، يمكنك دائمًا اختيار التحرر من عجلة المعاناة والذعر والانفتاح على نورك”

ولم يلفت دريك في تعليقه عما كان يقضي فترة الحجر المنزلي مع طفله الوحيد خاصة انه خضع لفحص طبي بعد شكوكه حول اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ اسبوعين.

وكان دريك اخفى عن جمهوره لفترة طويلة انه اصبح ابا حتى اعلن ذلك من خلال أحد أغانيه.

Advertisements

وعلى جانب أخر، تعرض المطرب والنجم الكندي دريك، لموقف محرج، مؤخرا، حيث ظهر من خلال مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بأداء أحد العروض الموسيقية في مهرجان “The Creator” السنوي الثامن لمخيم “Flog Gnaw”.

ورغم أنه يعد أحد أعظم الفنانين الموسيقيين في كل العصور، لكن ذلك لم يجعل من نجم الرّاب العالمي شخصًا محصنًا من تلقى انتقادات الجمهور على المسرح.

وكان المغني والممثل ورجل الأعمال دريك، قد وصل إلى المسرح في لوس أنجلوس، حيث اعتلاه، وقدم بعض الأغاني، لكن الجمهور بدأ في التذمر لدرجة أنه غادر.

واظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الإنترنت، المغني الشهير وهو يحث الجمهور على منحه فرصة، ويخاطبهم قائلا: أنا هنا من أجلكم الليلة، إذا كنتم ترغبون في الاستمرار، فسأواصل الليلة، ما الأمر؟.

إلا أن هذه المقاطع نفسها، كشفت أيضًا رد الفعل السلبي من الجمهور على كلام دريك عبر الهتافات وصيحات الاستهجان، مع وجود بعض الأشخاص يصرخون بـ”لا”، ليتخذ دريك قراره على الفور بالمغادرة، بعد مرور 20 دقيقة فقط من صعوده المسرح.