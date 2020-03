وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفي نجم الموسيقي الريفية الأمريكي جو ديفي، و ذلك عن عمر يناهز 61 عاما، وهو الخبر الذي صدم قطاع كبير من محبيه وعشاقه حول العالم، وجاءت وفاته بسبب، مضاعفات تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبها أصدرت عائلة جو ديفي بيان تعلن فيه عن وفاة اسطورة الموسيقي الشهير جاء فيه: توفي أسطورة الموسيقى الريفية الحائزة على جرامي جو ديفي اليوم الأحد، 29 مارس، وذلك من مضاعفات فيروس كورونا (COVID-19).

و قد تم تشخيص إصابة جو ديفي بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية ، وقال ديفي : أنا تحت رعاية أطباء مهنيين وأتلقى العلاج حاليا ..أنا وعائلتي نطلب الحفاظ علي خصوصيتنا في هذا الوقت ” ، و طلب من جمهوره و جميع المعجبين بيقظة والحذر الشديد من هذا الوباء .

والجدير بالذكر أن جو ديفي كان عضو لـ Grand Ole Opry لمدة 25 عاما ، وهو مشهور بأنه واحد من أهم و أشهر نجوم الموسيقي الريفية ، و من أبرز الأغنيات التي قدمها ” Home ” و ” If the Devil Danced ” و ” Third Rock From the Sun ” و ” Pickup Man ” و ” Bigger Than the Beatles ” ، وغيرهم .