جوينيث بالترو تبتعد عن زوجها خلال التنزة في الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن حالة الهلع والذعر تسود بين الملايين حول العالم حالياً، بسبب كورونا وانتشار الفيروس اللعين في كافة بلدان العالم المختلفة، حيث يسبب ذعر كبير، وهو الأمر الذى يظهر علي الجميع بما فيهم النجوم والنجمات ممن يتبعوا أساليب الوقاية من كورونا.

النجمة العالمية بدورها ظهرت حريصة علي اتباع كافة أساليب الوقاية من كورونا حتي أثناء السير مع زوجها في أحد الشوارع أمام منزلهما، وذلك بوجود مسافة بين الثنائي كما ذكر موقع جريدة الديلي ميل خلال تقرير أوضحوا فيه أن بالترو من أهم النجمات التي دوماً ما اعتادت أن تكون مثالية في كل شيء، وهو الأمر الذى يظهر مع الأزمة الذى يعيشها العالم حالياً.

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وكانت النجمة جوينيث بالترو، قد حذرت جمهورها من مخاطر فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها بالكمامة والقفازات وهي تحمل أكياس بها منتجات غذائية، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وترتدى الكمامة أثناء اقترابها من الآخرين.

ووجهت جوينيث بالترو البالغة من العمر 47 عاما، سبعة نصائح لجمهورها، أولها يجب أن تأخذوا الأمر علي محمل الجد ولا تسيئوا استخدام الحريات التي لا تزال لدينا، مؤكده أن هذا الوقت يجب أن نمضيه في القيام بالعديد من الأمور التي لم نتمكن من القيام بها من قبل فقوموا بالقراءة وتنظيف المنزل والكتابة والرسم والطهي وتعلم شىء جديد قد يكون لغة علي سبيل المثال.

والجدير بالذكر أن العديد من النجوم شاركوا جمهورهم العديد من النصائح منها تفاعل النجم العالمى روبرت دى نيرو، مع الحملات الحالية، لمطالبة الشعوب بالبقاء فى المنازل، خوفا من تفشى فيروس كورونا، والذى أصاب الآلاف وحصد أيضا آلاف الأرواح.