الجمهور يُطالب نجم عروس بيروت بالتحلي بالجرأة وكسب بعض الكيلوغرامات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحاول النجوم العرب التواصل مع جماهيرهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ظروف الحجر الصحي المفروضة حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبهذا الصدد نشر الفنان الشاب السوري فارس ياغي، عبر خاصية "الستوري" سؤالا للجمهور قال فيه: "مين حابب يكون صريح ويخبرني، عن شغلات ما بحبها فيني، لأشتغل عليها، نعم للتغيير".

وتفاعل الجمهور مع نجم مسلسل عروس بيروت بشكل واضح؛ إذ جاءت بعض التعليقات على شكل مطالبات بتغيير قصة شعره، ومحاولة كسب الكثير من الوزن، بالإضافة لمطالبته بالتفاعل أكثر مع الجمهور.

إلا ان أغلب التعليقات جاءت لمطالبته بالتحلي بالجرأة، حيث رأى الكثيرون أن شخصية فارس تشبه دوره في عروس بيروت "هادي" والذي يتمتع بالهدوء والرزانة، وطالبوه بأن يكون أكثر جرأة في أدواره المقبلة وشخصيته.

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يُشار إلى أن الفنان السوري فارس ياغي، بدأ مشواره الفني مؤخرا حيث شارك في مسلسل "وردة شامية" إلى جانب شكران مرتجى وسلافة معمار، لكن شهرته الفعلية بدأت من مسلسل "عروس بيروت"، الذي جسد خلاله شخصية هادي الضاهر أحد أفراد أسرة الضاهر، وقدم دور الشاب الهادىء والمتعلم، فاستطاع إثارة إعجاب الجمهور.

وبعد نجاح الموسم الأول من المسلسل، بدأ صناع العمل بتصوير الجزء الثاني منه، وكشفت بعض المصادر أنه تم الانتهاء من تصوير عدد كبير من الأحداث على أن يعرض في شهر سبتمبر المقبل أي بعد الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في العمل عدد من النجوم العرب أبرزهم تقلا شمعون، كارمن بصيبص، ظافر العابدين، جو طراد، مرام علي بالإضافة للفنان السوري محمد الأحمد وهو مأخوذ عن الدراما التركية "عروس إسطنبول".

وتدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال الغني فارس "ظافر العابدين" الذي يقع بحب ثريا "كارمن بصيبص" الفتاة البسيطة والعفوية، لكن والدته الست ليلى "تقلا شمعون" ترفض تلك العلاقة؛ ما يدفع فارس للزواج من ثريا بالرغم من أسرته، وهنا تبدأ المشاكل، خاصة بعد اكتشاف وجود ابن لفارس من حبيبته السابقة رنا "ماري تيريز معلوف".

وكشفت المصادر عن انضمام أسماء جديدة للموسم الثاني من بينهم اللبنانية كارلا بطرس، التي ستقدم شخصية جديدة، بالإضافة للفنان اللبناني رفيق علي أحمد.