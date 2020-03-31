رد فعل طليق إيناس عز الدين بعد إعلان إصابتها بكورونا

رغم مرور عامين على انفصال نجمة "آراب أيدول" إيناس عز الدين عن زوجها أحمد قمر، إلا ان الأخير حرص على توجيه رسالة لها عقب إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "بقولك ايه ياما دقت على الراس طبول يللا قومي غيري هدومك علشان عندنا ماتش كورونا قصدي ماتش كورة".

وقد أشاد الكثير باستمرار صداقتهما رغم مرور فترة طويلة على الإنفصال .

كانت إيناس قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت: " أنا راضية بشكل كامل واللي حصلي ده من نعم ربنا عليا ومش عقاب، الحمد لله على كل شيء، أنا لست خائفة أو مفزوعة أو حزينة، ومش عيب أني اكون من المصابين ".

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وأضافت: " أنا بس حابة اقول لكل شخص عنده اعراض كورونا وخايف من الحجر الصحي انت كدة بتضر كل اللي حواليك ومش عيب أنك تتصاب وبلاش نتعامل مع كورونا ببكاء وصريخ ".

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