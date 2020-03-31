شهيرة تتخذ إجراءات صارمة وتمنع الزيارات عن محمود ياسين

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريح خاص أن والدتها الفنانة شهيرة قررت منع الزيارات العائلية حفاظًا على صحة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أن والديها لا يغادران المنزل .

وكانت شائعات كثيرة انتشرت منذ عدة أيام وزعمت وفاة الفنان محمود ياسين ولكن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، سارع لنفي ما تردد، مؤكداً أنه لم تصله أي أخبار أو تفاصيل من ابناء الفنان الكبير بخصوص الأمر، وأكد نقيب الممثلين أن الخبر لا يتعدى الشائعة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة وفاة الفنان الكبير حيث تم تداول أخبار عن وفاته منذ فترة، وخرجت ابنته رانيا لتنفي كل ما تم تداوله عن وفاة والدها ونشرت على حسابها على "فيسبوك" منشوراً أوضحت فيه حالة والدها .

رانيا خضعت لعملية جراحية مؤخرًا وقد تحسنت حالتها الصحية وحرصت على طمأنة محبيها واصدقائها من خلال نشر صورة لها عبر "إنستغرام" موضحة أنها بخير .

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