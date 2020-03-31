تشابه اسماء يورط ممثلة مصرية في شائعة الإصابة بكورونا

نفت الممثلة إيناس عز الدين في تصريحات صحفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها شعرت بالتوتر بسبب تلقيها عشرات المكالمات الهاتفية من أصدقاءها وأقاربها الذين حرصوا على الإطمئنان عليها .

وقالت :" تشابه اسمي مع اسم المطربة إيناس عز الدين السبب في إعتقاد البعض أنني المصابة وليس هي ، أنا بخير وادعو لها بالشفاء العاجل ، فقد شعرت بحزن شديد بعدما علمت بأنها أصيبت".

وكانت المطربة إيناس عز الدين قد نشرت مقطع فيديو لها بعد نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وقالت: " أنا راضية بشكل كامل واللي حصلي ده من نعم ربنا عليا ومش عقاب، الحمد لله على كل شيء، أنا لست خائفة أو مفزوعة أو حزينة، ومش عيب أني اكون من المصابين ".

وأضافت: " أنا بس حابة اقول لكل شخص عنده اعراض كورونا وخايف من الحجر الصحي انت كدة بتضر كل اللي حواليك ومش عيب أنك تتصاب وبلاش نتعامل مع كورونا ببكاء وصريخ ".

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وأوضحت أنها راضية بقضاء الله مهما كانت نتيجة هذا المرض .

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